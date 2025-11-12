Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O desabamento ocorreu após deslizamentos de terra provocados por fissuras nas encostas e em algumas vias adjacentes. Em comunicado citado pela imprensa internacional, as autoridades explicaram que “o local tinha sido encerrado na segunda-feira por precaução”, medida que se revelou essencial para evitar mortes ou feridos.

A ponte Hongqi, localizada numa autoestrada que liga o coração da China ao Tibete, vinha sendo monitorizada de perto pelas equipas de engenharia, depois de sinais de instabilidade serem detetados na zona.

As medidas preventivas acabaram por ser vitais para evitar qualquer incidente com vítimas, sublinharam as autoridades.

