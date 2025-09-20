Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O turismo na Escócia tem levado a consequências inesperadas: acidentes rodoviários graves envolvendo visitantes estrangeiros estão a tornar-se cada vez mais frequentes, sobretudo na famosa estrada A9, que atravessa as Terras Altas.

Nos últimos dez anos, quase cinquenta pessoas perderam a vida nesta via, conhecida pelas alterações constantes entre faixas simples e múltiplas. Para tentar reduzir este problema, o proprietário de um hotel local, Robert Marshall, criou as chamadas “tourist plates” ou “placas de turista”, um simples autocolante que os condutores podem colocar no seu veículo para sinalizar que são novos na área, conta a CNN.

A ideia surgiu a partir de uma experiência pessoal de Marshall em Tenerife. “Estava completamente stressado, a conduzir no lado oposto ao que estou habituado e sem conseguir interpretar as placas de sinalização”, contou. “As pessoas aproximavam-se muito do meu carro, e eu pensei: ‘Se soubessem que sou turista, mantinham distância’.” A solução foi, portanto, indicar de forma clara e visível que o condutor é visitante, proporcionando um momento crucial de compreensão para outros automobilistas.

A iniciativa tem vindo a gerar interesse nas redes sociais, especialmente no TikTok, e já recebeu encomendas de países tão distantes como Estados Unidos, Paquistão e Índia. O custo das placas é de 9,95 libras, com 10% do valor a reverter para instituições de segurança rodoviária.

Testes realizados na A9 demonstraram que, ao identificar o condutor como turista, outros veículos reduzem a velocidade e mantêm distância, prevenindo acidentes que, muitas vezes, acontecem em frações de segundo.

Apesar da popularidade crescente, as placas ainda não receberam aprovação oficial das autoridades escocesas. A Transport Scotland declarou à CNN que a regulamentação nacional de condução, incluindo os requisitos para exibição de matrículas, é da responsabilidade do Departamento de Transportes. No entanto, desde que não sejam ofensivas, os condutores podem colocar autocolantes no seu carro.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.