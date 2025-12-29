Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre junho e novembro, investigadores de 17 países colaboraram numa ação que abrangeu América Latina, Caraíbas e Europa, permitindo a troca de informações em tempo real e a captura de indivíduos procurados por diversos crimes graves.

Em território português, a PJ deteve um brasileiro suspeito de pertencer ao grupo criminoso organizado Primeiro Comando da Capital (PCC), desmantelando um importante corredor de tráfico de cocaína entre São Paulo e o continente europeu.

Do total de detidos, 19 eram procurados por homicídio, 29 por tráfico de droga, 28 por crimes sexuais contra crianças e sete por violação. Os restantes casos envolviam tráfico de seres humanos, branqueamento de capitais e outros crimes ligados a organizações criminosas.

A operação integra o apoio da INTERPOL ao EL PACCTO 2.0, iniciativa que visa criar uma rede internacional permanente de investigadores de fugitivos e promover investigações conjuntas através da cooperação policial inter-regional e do intercâmbio de informação sobre alguns dos criminosos mais procurados do mundo.

