Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ação decorreu entre 10 e 14 de novembro nas instalações do EUIPO, em Alicante, e contou com investigadores de várias jurisdições europeias. Foram utilizadas técnicas avançadas de inteligência em fontes abertas (OSINT) e ferramentas digitais de elevado rigor analítico para detetar infrações graves no domínio da propriedade intelectual. Durante a operação, foi possível rastrear criptomoedas num montante total de 55 milhões de dólares, associadas a contas utilizadas por estas organizações criminosas.

A iniciativa focou-se especialmente no uso crescente de criptomoedas como forma de pagamento, substituindo meios tradicionais devido à perceção de anonimato. Os investigadores rastrearam carteiras digitais ligadas aos suspeitos e realizaram análises forenses das transações, permitindo congelar receitas ilícitas e desmantelar circuitos financeiros clandestinos.

A operação contou com o apoio de parceiros do setor privado, incluindo a Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA), Binance, Chainalysis, Coinbase, Irdeto, Maltego e a Premier League, cuja colaboração foi determinante para o encerramento das contas de criptomoedas utilizadas para movimentar fundos obtidos de forma ilegal.

Para além dos resultados operacionais, a iniciativa reforçou a cooperação entre forças policiais europeias e consolidou canais de comunicação mais eficazes, promovendo ainda parcerias público-privadas e a partilha de boas práticas, potenciando futuros resultados em investigações de crimes de propriedade intelectual.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.