De acordo com o jornal, as suspeitas recaem sobre negócios das sociedades de Moura, entre as quais a Quadradoaometro, um gabinete de engenharia que detém um imóvel de luxo na Golegã, no qual já terão sido investidos cerca de 600 mil euros.

Segundo o CM, a PJ pediu recentemente informações à Câmara da Golegã sobre as empresas do governante. Questionado sobre esse pedido, o município respondeu apenas que “colabora sempre com as autoridades competentes, incluindo a Polícia Judiciária”, mas recusou-se a comentar detalhes, alegando dever de confidencialidade e segredo de justiça.

Nas declarações entregues à Entidade para a Transparência, João Moura declarou ser sócio, em conjunto com a esposa, de duas empresas: a Quadradoaometro e a Metric Memory. Esta última possui um objeto social alargado, incluindo atividades de turismo rural, agricultura, comércio e consultoria.

O governante já esteve ainda ligado a offshores. O Correio da Manhã recorda que, em 2017, durante uma audição parlamentar, foi associada a ligação de Moura à sociedade Legomix Trading Limited, registada em Malta e relacionada com o grupo Prebuild, do empresário João Gama Leão — um dos grandes devedores do Novo Banco.

Até ao momento, nem João Moura, nem o ministério reagiram publicamente às informações avançadas.

