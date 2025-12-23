Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a PJ refere que se tratam das mortes por esfaqueamento de um adolescente de 13 anos e do presumível autor, ex-companheiro da mãe da vítima. A mulher foi encontrada pelas autoridades “com sinais de ter sido manietada e agredida” e foi entretanto “encaminhada para a unidade hospitalar mais próxima”.

Segundo a mesma fonte, “tanto o presumível agressor como o menor apresentavam diversos ferimentos provocados por arma branca” e, apesar de ainda terem sido “detetados sinais vitais”, “o óbito veio a ser declarado no local instantes depois”.

A Polícia Judiciária adianta que a GNR foi chamada ao local na sequência de “um alerta para o que parecia ser um cenário de violência doméstica”. Já no interior da habitação, foi sentido “um forte odor a gás”, situação que culminou “instantes depois numa explosão”, da qual resultaram ferimentos num dos militares da GNR.

De acordo com o comunicado, o suposto agressor “tinha já cumprido pena de prisão por homicídio qualificado”. A família estava igualmente “sinalizada na sequência de processos de violência doméstica registados em 2022 e 2023”.

A investigação prossegue sob a direção da Polícia Judiciária, com vista ao completo esclarecimento dos factos.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.