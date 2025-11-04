Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A embarcação foi intercetada no oceano Atlântico e "tinha como destino a Península Ibérica, sendo o produto estupefaciente destinado a vários países da Europa", revela esta terça-feira o Jornal de Notícias, que teve acesso à informação.

"A operação, denominada “El Dorado”, contou com a participação da Força Aérea Portuguesa e de várias agências internacionais, incluindo do Reino Unido e dos Estados Unidos da América.No semissubmersível seguiam quatro tripulantes, que foram detidos. A investigação, a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, prossegue em cooperação com as autoridades de outros países", lê-se.

Este é o segundo narcosubmarino que as autoridades portugueses intercetaram nos últimos sete meses. Na última ocorrência, uma megaoperação da Polícia Judiciária em alto mar, com apoio da Marinha e Força Aérea, denominada "Operação Nautilus”, apanhou um narcosubmarino comm 6,5 toneladas de droga.

