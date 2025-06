Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A detenção ocorreu na semana passada, em 19 de junho, depois de uma investigação que começou com o alerta dado pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ às autoridades espanholas, avança o gabinete de comunicação da polícia portuguesa.

A PJ alertou as autoridades espanholas para “a possibilidade de um camião carregado com produtos químicos poder entrar em território espanhol através de Badajoz”, tendo as duas polícias dado início a uma “discreta operação de vigilância na rodovia A-5”, onde localizaram o camião a entrar no complexo industrial “El Nevero”, em Badajoz.

Ali, o camião descarregou uma “grande quantidade de bidões, com produtos químicos”, acrescenta a PJ, revelando que os suspeitos adotaram “medidas extremas de segurança”, utilizando diferentes dispositivos para evitar a sua geolocalização.

No entanto, os investigadores conseguiram localizar o local onde funcionava o laboratório de extração, transformação e empacotamento de cocaína.

Nas buscas domiciliárias, as polícias encontraram cerca de 46 quilos de cocaína embalada e pronta para vender, assim como 20 quilos de cocaína em processo de decantação e mais de cem bidões com substâncias químicas (acetonas).

Foram também encontrados bloqueadores de frequência, detetores de rastreadores e vários telemóveis, assim como nove veículos de gama alta.

“Os sete detidos, todos homens, com idades compreendidas entre os 25 e os 47 anos, alguns com antecedentes criminais, foram entregues à autoridade judiciária competente, tendo ficado em prisão preventiva”, acrescenta o gabinete de imprensa da PJ.