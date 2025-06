Este ano o evento vai duplicar a capacidade da mostra de empresas e instituições, que passa de 46 para 100 participantes. Já estão inscritos 1029 participantes, 80% da capacidade total do evento.

Promovido pela Câmara Municipal de Coimbra, a terceira edição do Coimbra IS, com foco nos clusters da Tecnologia, Saúde, Espaço e Turismo, é marcada pela aposta na mostra de empresas e instituições, que este ano surge com mais condições para os expositores.

Outro dos pontos altos do evento será a Gala de Reconhecimento de Mérito Empresarial, que distingue 212 empresas do concelho (face a 167 no ano passado). Uma das novidades é a realização, no dia 2 julho, do 1º Encontro da Rede de Embaixadores de Coimbra, que conta com 25 personalidades ligadas à cidade e no qual serão apresentados novos embaixadores.

“Há poucos anos, ninguém imaginava que pudéssemos estar a ter um Coimbra IS com este ritmo de investimento e dinâmica, e uma cidade com este ritmo cultural e social e toda esta inovação. Isso é possível porque o potencial de Coimbra sempre cá esteve: estamos apenas a trabalhá-lo”, afirma José Manuel Silva, presidente da Câmara Municipal de Coimbra, que aproveitou para agradecer aos parceiros do evento e ao vereador do Empreendedorismo, Investimento e Emprego, Miguel Fonseca.

O vereador responsável pelo evento, sublinha que “esta é a mais perfeita ilustração da mudança de paradigma que queremos para Coimbra.” Segundo o autarca, as empresas atraídas nos últimos anos já criaram 700 postos de trabalho. “Vamos chegar aos 1000 no próximo ano”, antecipa.

O programa destaca também o painel “Porquê Coimbra?”, com representantes de multinacionais como Airbus, Opencosmos e Constellation Automotive Group, instaladas recentemente na cidade. Há ainda duas novas multinacionais prestes a ser anunciadas.

O evento reforça a presença feminina nos debates (40% dos oradores são mulheres) e conta com delegações da Alemanha e da Irlanda, num esforço de internacionalização. Termina com uma Sunset Party no Forum Coimbra.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição, o The Next Big Idea vai estar a acompanhar o Coimbra Invest Summit.