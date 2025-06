Os primeiros dois pontos vão estar em funcionamento na quinta-feira na Praça do Príncipe Real e na sexta-feira na Praça de São Paulo e estarão em funcionamento em quiosques históricos da cidade.

A iniciativa, que resulta de uma colaboração entre a Câmara Municipal de Lisboa, a TOMRA Reúse, empresa de soluções para a economia circular, e a AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, visa combater o desperdício de plástico, como o 24notícias (anteriormente SAPO24) tinha avançado no passado.

Pretende, também, reduzir as emissões e introduzir um modelo de reutilização inteligente no setor da restauração e vida noturna da cidade.

“Os consumidores recebem as suas bebidas em copos reutilizáveis, mediante o pagamento de um depósito [0,60 cêntimos] que é totalmente reembolsado no momento da devolução, bastando encostar o cartão ou telemóvel no ponto de recolha”, explicou hoje a empresa em comunicado.

De acordo com a nota, o “sistema é alimentado pela tecnologia 'Rotake' da TOMRA, um modelo completo de reutilização que inclui rastreamento digital, recolha de copos, higienização e redistribuição”.

A empresa diz também que a TOMRA gere todo o ciclo de vida dos copos para garantir eficiência, higiene e desempenho ambiental.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A implementação total do sistema de copos reutilizáveis está prevista para outubro de 2025.

Segundo a empresa, todas as noites são utilizados cerca de 25.000 copos nas zonas de diversão de Lisboa.

“Apesar de muitos copos serem vendidos como ‘reutilizáveis’, até agora não existia um sistema que assegurasse a recolha, limpeza e recirculação eficaz desses recipientes”, é referido na nota.

A implementação do sistema segue-se à regulamentação de 2024 da Câmara Municipal de Lisboa que proíbe o uso de copos de plástico descartáveis.

O sistema foi apresentado durante a cimeira “Lisboa a Reutilizar”, no Museu do Design e da Moda (MUDE).

Até outubro, a cidade irá introduzir um “copo de Lisboa” padronizado para todos os bares e estabelecimentos participantes nos bairros centrais, com 17 pontos de devolução planeados para a zona da Baixa.

Segundo a empresa, Lisboa é a primeira capital europeia a implementar um sistema de copos reutilizáveis em toda a cidade.