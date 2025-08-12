O homem admitiu ter utilizado um isqueiro e álcool etílico para atear os incêndios.
A Polícia Judiciária deteve, no dia de ontem, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, "um homem pela presumível autoria de seis crimes de incêndio florestal, cometidos entre os passados dias 16 de julho e 9 de agosto, em diferentes locais daquele concelho".
"O detido, com 58 anos, justificou os seus atos com problemas de alcoolismo e do foro mental, adiantando que ateou os incêndios sempre com chama direta, utilizando um isqueiro e álcool etílico", diz a PJ.
O homem "será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas".
O inquérito é titulado pelo Ministério Público da Guarda.
