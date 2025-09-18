Em comunicado, a PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, explicou que "o presumível autor de cinco crimes de incêndio florestal, ocorridos a 21 de agosto deste ano, na freguesia de Chafé, concelho de Viana do Castelo, em zonas com condições de propagação a manchas florestais extensas e aglomerados habitacionais" foi detido.

A força policial afirmou que nesse dia, "pelas 21H00, surgiram, em simultâneo, cinco ignições em zona florestal, detetadas imediatamente por populares, que prontamente extinguiram alguns focos e alertaram os bombeiros de Viana do Castelo que apagaram os restantes".

O detido foi hoje presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.