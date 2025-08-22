Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PJ, havia "um mandado de detenção internacional, emitido pelas autoridades judiciárias brasileiras por roubo qualificado em 2017, na Região Metropolitana de São Paulo – Brasil".

"Três homens, entre os quais o agora detido, assaltaram à mão armada uma caixa ATM localizada no interior de um supermercado em Embu das Artes, donde subtraíram 528 mil reais, o equivalente a 83 mil euros", é explicado.

"Roubaram ainda a uma empresa de Segurança e de Transporte de Valores, uma espingarda e três revólveres", acrescenta a PJ.

De acordo com as autoridades, "o detido encontra-se em Portugal desde fins de 2017, com a sua situação de permanência devidamente regularizada".

Agora, "foi presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, tendo sido determinado que aguardasse os ulteriores termos do processo de extradição em prisão preventiva".