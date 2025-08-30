Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PJ, os fogos deflagraram ao final da tarde de 29 de agosto e atingiram uma zona constituída por pasto, sobreiros, amendoeiras e oliveiras.

As chamas chegaram a colocar em risco uma vasta mancha agroflorestal de elevado valor económico e ambiental, mas o incêndio foi rapidamente controlado graças à intervenção de populares e dos Bombeiros Voluntários de Alfândega da Fé, que evitaram a propagação.

O suspeito, cuja identidade não foi revelada, será presente a interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

A investigação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, em articulação com o Comando Territorial de Bragança da GNR.