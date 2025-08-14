Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Piratas informáticos russos assumiram o controlo de uma barragem norueguesa no início deste ano, abrindo uma comporta e libertando água durante quatro horas sem que o incidente fosse imediatamente detetado, revelou o Serviço de Segurança da Polícia da Noruega (PST).

Segundo o The Guardian, a infraestrutura, responsável pela produção de eletricidade, libertou cerca de 500 litros de água por segundo durante o período em que esteve vulnerável, até a operação ser interrompida.

Apesar da gravidade potencial, não se registaram feridos nem danos materiais, uma vez que o nível de água no rio e na barragem estava significativamente abaixo da capacidade máxima.

Pela primeira vez, as autoridades norueguesas apontaram oficialmente Moscovo como responsável pelo ataque.

O ataque terá sido acompanhado pela divulgação, na rede social Telegram, de um vídeo com três minutos, alegadamente produzido pelos autores e marcado com o nome de um grupo de cibercriminosos pró-russos.

De acordo com a unidade de combate ao crime organizado da polícia norueguesa, Kripos, este grupo reúne vários indivíduos com histórico de crimes cibernéticos e já foi associado a múltiplos ataques contra empresas ocidentais nos últimos anos.