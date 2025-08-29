Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Pelo menos 69 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas depois do naufrágio que ocorreu esta semana de uma embarcação que transportava migrantes ao largo da costa da Mauritânia, informou esta sexta-feira a Guarda Costeira mauritana.

“O número de corpos recuperados chegou aos 69”, disse um responsável da guarda costeira da Mauritânia à Agence France-Press (AFP), destacando que o barco transportava 160 pessoas e 17 foram resgatadas.

Na manhã desta sexta foram anunciadas 49 mortes e cerca de 100 desaparecidos, mas o número subiu durante a tarde para pelo menos 69, no país africano, de acordo com um novo relatório da guarda costeira mauritana divulgado à AFP.