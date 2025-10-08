Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os militares atacaram na noite de segunda-feira, quando cerca de 100 pessoas se reuniram no município de Chaung U, no centro de Myanmar, para um feriado nacional.

Um funcionário das autoridades locais disse à BBC Burmese que receberam informações sobre um possível ataque aéreo durante o protesto de segunda-feira.

"Tentaram terminar o protesto rapidamente, mas os paramotores chegaram ao local antes do previsto", disse, referindo que tudo aconteceu em sete minutos.

Os moradores disseram à BBC Burmese que foi difícil identificar os corpos depois do sucedido.

Num comunicado na terça-feira, a Amnistia Internacional afirmou que o uso de parapentes motorizados pela junta para atacar comunidades fazia parte de uma "tendência perturbadora".

A BBC Burmese noticiou recentemente que a junta estava a optar cada vez mais por paramotores, no meio da escassez de aeronaves e helicópteros.

