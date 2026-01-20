Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Confirmo o caso”, afirmou à agência Lusa a porta-voz da PRM na cidade de Maputo, Marta Pereira, explicando que se tratou de “um homicídio voluntário”. Segundo a responsável, a investigação está a decorrer no âmbito de um comando conjunto, com base, entre outros elementos, nas imagens de videovigilância do hotel. “Quanto às razões, são questões que só poderemos avançar depois da investigação que se está a fazer”, acrescentou.

A notícia da morte do empresário português tinha sido inicialmente avançada por órgãos de comunicação social moçambicanos, como o portal MZ News, que referiu que o corpo foi encontrado na casa de banho de um dos quartos do hotel.

Pedro Ferraz Correia dos Reis residia em Moçambique há mais de uma década e era administrador executivo e diretor da Direção de Mercados Financeiros (DMF) do Banco Comercial e de Investimentos (BCI), subsidiária em Moçambique do grupo português Caixa Geral de Depósitos (CGD), uma das principais instituições bancárias do país. No atual organograma do banco, acumulava as funções de vogal da Comissão Executiva e membro do Conselho de Administração, participando na definição da estratégia e na supervisão institucional.

Antes de integrar a Comissão Executiva, desempenhou funções como diretor financeiro (CFO) do BCI, assumindo responsabilidades diretas na gestão e na estrutura financeira da instituição.

Em dezembro de 2023, foi também nomeado membro do Conselho da Diáspora Portuguesa, reconhecimento da sua ligação à comunidade portuguesa no estrangeiro e do seu percurso profissional internacional.

Em comunicado, citado pelo Jornal de Notícias, o BCI lamentou a morte de Pedro Ferraz Correia dos Reis, destacando uma atuação marcada pela proximidade, pelo compromisso com a solidez do banco e pela valorização das pessoas. A instituição sublinha ainda que o administrador se distinguiu pela sua visão estratégica, elevado sentido de responsabilidade e dedicação exemplar, tendo dado um contributo determinante para o desenvolvimento, consolidação e afirmação institucional do banco, “sempre orientado por elevados padrões de ética, profissionalismo e rigor”.

*Notícia atualizada às 12h50

