Este sábado houve centenas de atrasos, depois de o software utilizado por várias companhias aéreas ter apresentado falhas. O problema ainda não está totalmente resolvido e este domingo os passageiros enfrentam novos problemas.

O aeroporto de Heathrow, em Londres, continua a validar a entrada de passageiros a papel e caneta, mas há outros com problemas.

O Aeroporto de Bruxelas afirmou que "ainda não tinha indicação" de quando é que o sistema voltaria a funcionar e solicitou às companhias aéreas o cancelamento de metade dos seus voos de partida. Também aqui na Bélgica o check-in manual irá continuar neste domingo.

O Aeroporto informou que 44 voos de partida foram cancelados até ao momento no domingo e que previa longas filas no check-in e mais atrasos.

Em Dublin, embora os problemas técnicos persistam e algumas companhias aéreas continuem a realizar o check-in manualmente, espera-se poder operar com a programação completa no domingo.

Já no Aeroporto de Berlim-Brandemburgo está a ser solicitado aos viajantes que utilizem o check-in online ou por self-service em vez dos balcões enquanto a interrupção estiver em curso.

