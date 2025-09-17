Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O novo gabinete ficará instalado junto da Delegação da União Europeia em Kiev, simbolizando, segundo Metsola, a vontade de “estar presente no terreno, a trabalhar lado a lado com a Ucrânia todos os dias”. Perante os deputados da Verkhovna Rada (Parlamento ucraniano), a responsável sublinhou: “O Parlamento Europeu estará firmemente ao vosso lado até que a paz seja garantida, a liberdade restaurada e a Ucrânia ocupe o seu lugar de direito na família europeia. Estamos aqui convosco e aqui ficaremos. Nunca vão andar sozinhos”.

A criação desta presença permanente já estava prevista no Memorando de Entendimento assinado em novembro de 2023 entre o Parlamento Europeu e ucraniano, que reforçou a cooperação iniciada em 2015 e considerada essencial para preparar a integração política da Ucrânia na União.

Desde a invasão russa, em fevereiro de 2022, o Parlamento Europeu tem intensificado as iniciativas de diplomacia parlamentar, promovendo intercâmbios entre comissões, ações de capacitação e medidas de solidariedade. Após a Ucrânia obter o estatuto de país candidato à UE em junho de 2022, a cooperação foi ainda mais estreita.

Em setembro de 2025, os eurodeputados reiteraram o apoio incondicional à independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia, defendendo que qualquer solução de paz deve respeitar a vontade do povo ucraniano e não ser imposta por outros atores internacionais.

