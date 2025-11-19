Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A programação inclui o Mercado de Venda e Troca de Equipamentos Eletrónicos, workshops e exposições. No dia 22, arranca a iniciativa “Reparações no Mercado com a Central Colorida”, no Mercado Municipal, e o workshop “Reutiliza, Repara e Reinventa”, no restaurante daTerra, onde materiais em fim de vida serão transformados em peças criativas.

No domingo, 23, a Praça de S. Tiago e o Largo da Oliveira acolhem o “Mercado das Trocas – REEE em Segunda Mão”, aberto a cidadãos, associações e escolas. Além disso, os Ecocentros de Aldão, Ponte e Guardizela terão horários alargados para a entrega de equipamentos, e no centro da cidade estará disponível um contentor de 40 m³ para a ação “Destralha-te e Recicla Connosco!”.

Durante toda a semana, o GuimarãeShopping exibe a exposição “O Peso Ambiental dos REEE”, alertando para o impacto dos resíduos eletrónicos. As escolas também participam com concursos como “Mascote SEPR” e “REEEstart: Novo Ciclo para o Lixo Eletrónico”, incentivando os jovens a refletir sobre o ciclo de vida dos equipamentos.

O município prepara o evento em colaboração com o Laboratório da Paisagem, Vitrus Ambiente, Resinorte e Electrão, reforçando o compromisso de Guimarães com uma cidade mais sustentável e consciente.

