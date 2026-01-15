Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O incidente ocorreu nas imediações de Visscherssteeg, uma rua estreita situada na zona central da cidade. Segundo as autoridades locais, a causa da explosão ainda não foi apurada, revela a BBC.

Sharon Dijksma,a presidente da câmara de Utrecht, explicou que a "extensão exata dos danos ainda é incerta" e que, embora o local do evento seja conhecido, ainda não se sabe "quantos edifícios e quais foram danificados", mas adiantou que está em curso uma investigação e que "foi percebido o cheiro a gás".

Uma testemunha relatou ao canal RTL News ter ouvido uma “explosão ensurdecedora”, acrescentando que “tudo na rua foi destruído”. Outros moradores disseram ao jornal de Volkskrant que paredes e janelas de vários edifícios foram projetadas e que muitas lojas próximas sofreram danos.

Na sequência do incidente, os residentes da zona foram evacuados e as autoridades apelaram ao público para evitar a área, de forma a não comprometer as operações de emergência.

De acordo com a emissora pública NOS, os bombeiros ainda não conseguiram entrar no edifício afetado, devido ao risco elevado de novos colapsos, o que tem dificultado os trabalhos de busca e avaliação dos estragos.

As operações de socorro continuam no local, enquanto as autoridades procuram apurar as circunstâncias que estiveram na origem da explosão.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.