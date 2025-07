Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No entanto, Von e outros influenciadores que antes o apoiavam publicamente estão agora a criticar abertamente o presidente, devido a decisões como o bombardeamento do Irão, a repressão à imigração e os gastos massivos com cortes fiscais. Joe Rogan, Elon Musk e Andrew Schulz também expressaram desilusão com Trump, e mesmo grupos inesperados, como jogadores de póquer, queixam-se de mudanças fiscais que os penalizam, pode lêr-se a CNN Internacional.

As sondagens indicam que a aprovação de Trump entre homens com menos de 35 anos caiu significativamente. Em julho, apenas 40% aprovavam o seu desempenho, face aos 44% em fevereiro.

A gestão do caso Jeffrey Epstein tornou-se outro ponto crítico. Muitos apoiantes esperavam revelações comprometedoras que não surgiram, e Trump, ao pedir que o assunto fosse deixado para trás, enfureceu parte da sua base, que se sente enganada.

Apesar disso, muitos desses jovens homens ainda se identificam com políticas conservadoras e mostram-se relutantes em apoiar os Democratas. Ainda assim, figuras democratas como Pete Buttigieg, Ro Khanna e até Bernie Sanders têm procurado ganhar espaço no universo online destes influenciadores, ao participarem em podcasts como os de Schulz ou Rogan. Esta abertura a novas vozes pode estar a alterar o cenário político digital.

A dúvida que permanece é se esta crescente desilusão se traduzirá em votos nas urnas ou simplesmente em abstenção.