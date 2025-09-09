Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a ASAE, o objetivo da “Operação Vindimas’25” foi garantir o cumprimento dos requisitos legais do setor vitivinícola, assegurando a rastreabilidade das uvas e mostos durante o seu transporte e verificando declarações obrigatórias de acompanhamento, bem como a atividade dos operadores económicos.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

As fiscalizações decorreram nos concelhos de Amarante, Lamego, Marco de Canaveses e Peso da Régua, reforçando os controlos à autenticidade e qualidade das uvas e ao respeito pelas denominações de origem e indicações geográficas.

Num comunicado, a ASAE sublinha que estas ações visam “combater a fraude e o crime económico, garantir a leal concorrência entre operadores e proteger o consumidor”.

Durante o resto do ano, as inspeções incidem sobretudo no controlo de existências de vinhos e respetivo transporte. Contudo, nesta altura das vindimas, o foco é o trânsito das uvas, com o objetivo de rastrear a colheita e assegurar o registo obrigatório.