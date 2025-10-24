Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação, designada “Operação Tiffo”, permitiu identificar e localizar o homem, de 24 anos, que se encontrava em fuga desde a data dos crimes. O detido é suspeito de homicídio qualificado na forma tentada, ofensas à integridade física qualificadas, incêndio, roubo, detenção e uso de armas proibidas e posse de artefactos pirotécnicos.

Segundo a PJ, o homem fazia parte de um grupo de cerca de dez indivíduos, com idades entre os 20 e os 30 anos, que, após uma competição desportiva, planeou uma emboscada violenta contra adeptos de uma claque rival.

O ataque ocorreu quando o veículo em que seguiam cinco adeptos ficou parado num semáforo. O grupo atacante partiu os vidros do carro, agrediu as vítimas e lançou engenhos pirotécnicos para o interior da viatura, provocando um incêndio que destruiu totalmente o automóvel. Algumas vítimas sofreram queimaduras e ferimentos graves, necessitando de assistência médica hospitalar.

A investigação da PJ, em colaboração com a PSP, permitiu inicialmente a detenção de três suspeitos, que ficaram em prisão preventiva. Em setembro, foram localizados e detidos mais quatro suspeitos, três dos quais também ficaram em prisão preventiva.

Com esta nova detenção, sobem para oito os detidos no âmbito da "Operação Tiffo", enquanto prosseguem as diligências para localizar os restantes envolvidos, no âmbito do inquérito tutelado pelo DIAP de Lisboa.

