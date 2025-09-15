Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo avançou o Expresso, o dispositivo, encontrado em novembro de 2023, continha dados de centenas de agentes do Serviço de Informações de Segurança (SIS), do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED), da Polícia Judiciária (PJ) e da Autoridade Tributária (AT). António Costa, à data primeiro-ministro e atualmente presidente do Conselho Europeu, foi ouvido como testemunha no processo.

Em comunicado, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) informou que o despacho de arquivamento foi proferido a 11 de setembro de 2025, após não ter sido possível apurar quem gravou os dados na pen-drive, quem a entregou ou se os responsáveis pela sua posse chegaram a aceder ao conteúdo.

O MP sublinha ainda que as informações encontradas coincidem com os dados extraídos ilegalmente da base da Segurança Social em junho de 2019 por um funcionário já julgado, não podendo este ser novamente acusado pelo mesmo crime, em respeito pelo princípio jurídico ne bis in idem.

O inquérito agora encerrado foi aberto em novembro de 2024, na sequência da certidão extraída da Operação Influencer, que investiga alegados crimes relacionados com projetos de lítio em Montalegre e Boticas, produção de hidrogénio e construção de um centro de dados em Sines.

Vítor Escária foi um dos cinco detidos em novembro de 2023, tendo sido posteriormente libertado. Todos os arguidos negam a prática de crimes.

