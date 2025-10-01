Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um incêndio numa casa isolada no norte de Munique desencadeou, esta terça-feira, uma grande operação de emergência, com polícia e bombeiros a cortar estradas e a pedir à população que evitasse a zona de Lerchenau.

Segundo o jornal Bild, os investigadores encontraram uma pessoa morta e outra ferida dentro da habitação. O mesmo jornal relatou que um homem terá incendiado a casa dos pais, preparada com explosivos, e acabado por se suicidar. Pelo menos outra pessoa terá sido encontrada com ferimentos de bala.

As autoridades garantiram que não existia perigo para o público, embora o incidente tenha provocado fortes perturbações no trânsito.

Apesar de relatos iniciais sobre disparos, a polícia não confirmou essa informação. O porta-voz Thomas Schelshorn sublinhou que não havia “qualquer perigo para a população” e que o caso “não tinha ligação ao Oktoberfest”, a famosa festa da cerveja que decorre atualmente em Munique.