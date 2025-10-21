Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Oito pessoas ficaram feridas após terem sido esfaqueadas na Associação Picapau, um centro de tratamento de toxicodependência localizado em Almoster, Santarém.

Segundo o Correio da Manhã, o agressor foi detido pelas autoridades.

O alerta foi dado pelas 14h35 e para o local foram acionadas equipas da GNR. As vítimas estão a ser assistidas no local pelos bombeiros, não tendo sido transportadas para o hospital até ao momento.