Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Oito pessoas ficaram feridas após terem sido esfaqueadas na Associação Picapau, um centro de tratamento de toxicodependência localizado em Almoster, Santarém.
Segundo o Correio da Manhã, o agressor foi detido pelas autoridades.
O alerta foi dado pelas 14h35 e para o local foram acionadas equipas da GNR. As vítimas estão a ser assistidas no local pelos bombeiros, não tendo sido transportadas para o hospital até ao momento.
__
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários