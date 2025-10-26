Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Com mais de 85 mil sócios votantes, estas eleições representam um recorde mundial de participação num ato eleitoral desportivo.

Entre os restantes candidatos, Cristóvão Carvalho ficou muito aquém das expectativas, somando apenas 0,18% dos votos. Numa reação publicada nas redes sociais, reconheceu o resultado “longe do que ambicionava”, mas destacou ter feito “uma campanha séria, honesta e centrada no melhor para o Benfica”. Felicitou Rui Costa e Noronha Lopes, pedindo que “coloquem sempre o Benfica acima de qualquer interesse pessoal”.

O presidente da Mesa da Assembleia-Geral, José Pereira da Costa, explicou a demora na contagem: o processo foi totalmente manual, devido à recusa do voto eletrónico, e envolveu cerca de 350 mil votos distribuídos por mais de 100 secções. “Foi uma operação logística de grande complexidade, mas terminou bem”, afirmou, admitindo ser “provável” a realização da segunda volta entre a Lista G (Rui Costa) e a Lista F (Noronha Lopes).

O último voto foi contado apenas às 10 horas deste domingo, mais de 30 horas após o fecho das urnas, ilustrando a dimensão inédita do escrutínio.