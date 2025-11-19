Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Acho que é óbvio. Não é preciso ser um grande analista para se perceber que havia essa resistência à minha candidatura", afirmou Gouveia e Melo ao ser questionado sobre se sentiu que o Governo não queria que avançasse.

Sobre o adversário real nas eleições, o candidato destacou: "No outro dia, perguntaram-me quem era verdadeiramente o meu adversário e eu disse: ‘O meu adversário não está nestas eleições; o meu adversário está numa tentativa de olhar para a democracia ainda com os complexos do PREC, demonizar um militar que já não é militar, que se candidata como outro cidadão qualquer. E uma tentativa que reduz a democracia. Uma democracia madura não deve ter esses problemas.'"

Gouveia e Melo abordou também a hipótese de não passar à segunda volta, afirmando que a sua candidatura "morreu nesse dia" e sugerindo que, caso Ventura avance, o seu voto será no outro candidato: "Todos nós, os que pugnamos pela democracia, não temos nenhuma dúvida se for esse o cenário."

O candidato esclareceu ainda não fazer parte da Maçonaria e deixou críticas às organizações secretas: "Todos concordamos que tudo o que é fechado e opaco é contrário à liberdade e à democracia. E atenta contra a liberdade e a democracia. Portanto, se a maçonaria quer ter um papel na sociedade, deve ser mais aberta e não deve ser opaca. Isto é a minha opinião. Não sou maçon".

