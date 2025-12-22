Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A atuação levou o espírito natalício aos passageiros através da música e assinalou também o centenário da banda, composta por bombeiros que servem a cidade não só no combate a incêndios, mas também através da atividade cultural.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por 24noticias (@24sapo)

Inserido no programa “Natal no Metro de Lisboa”, este concerto encerrou um ciclo mais alargado de atuações gratuitas que decorreram até 22 de dezembro em várias das principais estações da rede, como Marquês de Pombal, São Sebastião e Cais do Sodré.

A iniciativa transformou o metro num palco cultural acessível a lisboetas e visitantes, com atuações de coros, tunas, bandas e orquestras, oferecendo uma forma diferente e festiva de viver a cidade na época natalícia, mesmo no meio da rotina diária de deslocações.