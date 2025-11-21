O radialista reagiu na manhã desta sexta-feira, 21 de novembro, ao sucedido através de uma partilha na rede social Instagram.

"Estou a pensar nisto como recolha de material para uma boa edição d’O Homem Que Mordeu o Cão, malta! Obrigado por todo o amor. Estou em óptimas mãos aqui no São Francisco Xavier, estou a recuperar aos poucos e deixo uma lição para todos: não somos super-homens. Por muito que se amem as 789675 coisas que fazemos, elas podem dar cabo de nós…", diz aos seus seguidores.

Às palavras, o radialista e humorista juntou uma fotografia captada na cama de hospital.

Lembra-se que Nuno Markl está presente regularmente nas Manhãs da Rádio Comercial, para além de também participar no programa Taskmaster, da RTP 1. As gravações da sétima temporada terminam esta semana.

