Os dados, de acordo com o Público, incluem indivíduos que vivem na rua, em abrigos de emergência ou em alojamentos temporários, refletindo uma escalada significativa da crise habitacional no país.

Henrique Joaquim, coordenador nacional da Estratégia de Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, alerta que a "pressão sobre as respostas sociais é cada vez maior, com destaque para programas como o Housing First e a habitação partilhada, que visam apoiar quem se encontra sem casa".

Em 2024, do total de pessoas sem-abrigo, 4.619 eram mulheres, 3.387 viviam na rua e 1.232 encontravam-se sem casa própria. O perfil predominante das pessoas que vivem na rua é de homens portugueses, pouco escolarizados, com idades entre os 44 e os 65 anos e beneficiários do Rendimento Social de Inserção.

Entre as mulheres em situação de sem-abrigo, o padrão é semelhante ao masculino, mas com uma particularidade, muitas são jovens, com idade até aos 18 anos.

