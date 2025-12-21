De acordo com as autoridades, homens armados que se deslocavam em dois veículos abriram fogo contra clientes de uma taberna informal e continuaram a disparar de forma aleatória nas ruas enquanto fugiam do local. Algumas das vítimas foram atingidas ao acaso, tendo a polícia indicado que o motivo do ataque permanece desconhecido.

Entre os mortos encontra-se um motorista de uma plataforma de transporte individual, que se encontrava no exterior do estabelecimento no momento do ataque. Os feridos foram transportados para unidades hospitalares da região, enquanto foi lançada uma operação policial para localizar os autores do crime.

O ataque ocorreu numa zona empobrecida próxima de importantes minas de ouro. A África do Sul enfrenta elevados níveis de criminalidade violenta, frequentemente associados a conflitos entre grupos armados, disputas entre negócios informais e redes criminosas organizadas, mantendo uma das taxas de homicídio mais altas do mundo.

No início de dezembro, um outro tiroteio num hostel perto de Pretória causou a morte de 12 pessoas, incluindo uma criança de três anos, num local onde, segundo a polícia, decorria a venda ilegal de bebidas alcoólicas.