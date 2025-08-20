Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Inserida no programa Notários Solidários, a campanha pretende reforçar os meios e as condições de quem, diariamente, arrisca a vida na proteção de pessoas, bens e florestas.

“Esta é uma forma de retribuir a coragem de quem nunca vira costas ao perigo. A campanha apela à participação de todos os cidadãos, lembrando que cada contribuição é um gesto que pode fazer a diferença no trabalho diário dos Bombeiros”, sublinha o bastonário da Ordem dos Notários, Jorge Batista da Silva.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A coordenação da entrega dos fundos será assegurada pelo notário Luís Gamboa, também bombeiro voluntário na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mêda, que tem estado no terreno no combate às chamas, juntamente com a funcionária do cartório local, Marlene Bordalo.

Mais informações sobre como contribuir disponíveis em www.notarios.pt