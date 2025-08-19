Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A história lembrará Albanese pelo que ele é: um político fraco que traiu Israel e abandonou os judeus australianos", escreveu Benjamin Netanyahu na rede social X.

As declarações surgem após a decisão de Israel de cancelar os vistos dos diplomatas australianos junto da Autoridade Palestiniana, em Ramallah, de acordo com a Agência Lusa no Notícias ao Minuto.

O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Gideon Saar, anunciou ainda um “exame cuidadoso” de futuros pedidos de visto australianos, em resposta ao reconhecimento do Estado da Palestina por parte da Austrália e à recusa de entrada no país a várias figuras israelitas, entre as quais a ex-ministra da Justiça Eilat Shaked e o deputado Simcha Rotman.

Na segunda-feira, o ministro do Interior australiano, Tony Burke, confirmou a proibição da entrada de Rotman, deputado do partido Sionismo Religioso, por difundir “uma mensagem de ódio e divisão”.

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Austrália, Penny Wong, classificou como “injustificável” a retaliação israelita, reafirmando o compromisso de Camberra com a solução de dois Estados, o cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns.

No passado dia 11 de agosto, o governo australiano anunciou que reconhecerá oficialmente o Estado da Palestina durante a próxima Assembleia-Geral da ONU, em setembro. Mais de 146 países já o fizeram, e nas últimas semanas França, Canadá, Malta e Reino Unido assumiram o mesmo compromisso.