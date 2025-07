Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"As discussões abordam os mecanismos de aplicação" de um eventual acordo e "a troca" das pessoas sequestradas na Faixa de Gaza por palestinianos detidos em Israel, disse à AFP uma fonte palestiniana, segundo a qual as conversas tiveram início no Qatar às 18h30 de domingo.

O presidente Donald Trump disse hoje que há "boas possibilidades" de um acordo ser fechado esta semana. Antes de embarcar para os Estados Unidos, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu indicou que a sua reunião com Trump poderia "ajudar a avançar nesse resultado".

Netanyahu ressaltou que deu aos seus negociadores "instruções claras": fechar um acordo que respeite "as condições" com as quais Israel concordou.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Segundo fontes palestinianas, a proposta apresentada ao Hamas inclui uma trégua de 60 dias, período em que o grupo libertaria 10 reféns israelitas ainda vivos e devolveria vários corpos, em troca da libertação de prisioneiros palestinianos detidos em Israel.

Das 251 pessoas sequestradas em 7 de outubro de 2023 durante o ataque do Hamas em Israel, 49 permanecem em cativeiro em Gaza, 27 delas declaradas mortas pelo Exército.

As fontes afirmaram que o Hamas exige mudanças na proposta, incluindo uma melhoria no mecanismo de retirada das tropas israelitas da Faixa de Gaza, garantias de que os combates não serão retomados durante as negociações e que a ONU e organizações internacionais reconhecidas voltem a distribuir ajuda humanitária.

Além disso, o Hamas quer a reabertura do ponto de passagem de Rafah, na fronteira entre a Faixa e o Egito, que Israel controla desde maio de 2024, para permitir a retirada de feridos.