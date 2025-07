Uma pessoa morreu no porto ucraniano de Odessa num novo ataque noturno de ‘drones’ russos que também feriu 27 pessoas na cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, informaram as autoridades ucranianas.

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt De acordo com os serviços de emergência, o ataque a Odessa causou danos em diversas infraestruturas civis, incluindo um prédio administrativo e um posto de gasolina. Sobre as consequências do ataque a Kharkiv, o presidente da Câmara da cidade, Igor Terekhov, explicou que os 'drones' russos causaram danos em vários bairros da cidade. Odessa e Kharkiv são duas das cidades ucranianas mais afetadas pelos ataques russos desde o início da guerra. Por outro lado, as autoridades ucranianas informaram hoje, através do Centro Contra a Desinformação, que um ataque das suas forças terá atingido uma fábrica de produtos químicos localizada na região de Moscovo, que produz explosivos para o exército russo. "A fábrica de produtos químicos na cidade de Krasnozavodsky foi atacada", escreveu no Telegram o chefe da organização ucraniana mencionada, que faz parte do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, Andri Kovalenko. Segundo o responsável, nesta a fábrica são fabricados explosivos, pólvora, bem como componentes para munição e mísseis. Kovalenko acrescentou que a infraestrutura atacada é "um elo na cadeia de suprimentos tecnológicos para o exército russo de munição para artilharia, lançadores de foguetes e mísseis balísticos". A Ucrânia ataca infraestruturas militares ou infraestruturas que servem à indústria de defesa russa praticamente todas as semanas.