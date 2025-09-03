Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De 4 a 6 de setembro, na vila de Baltar, em Paredes, arranca o Indie Music Fest com mais de 30 artistas nacionais numa celebração da música independente portuguesa. Segundo comunicado enviado às redações, numa "programação especial direcionada aos mais novos."

Vão passar pelo festival nomes como: Os Pontos Negros, David Bruno, Bateu Matou, Papillon e Ganso.

O dia de arranque é dedicado aos novos talentos da música portuguesa que, a partir das 18h00, sobem ao Palco SuperBock. Um total de nove propostas para ver ao vivo, entre elas, os vencedores da final do Indie Talents, os Pomadinha.

Destacam-se também os Copa Funda que atuam no mesmo dia. Banda cujos membros não são estranhos ao festival, começaram por ser frequentadores assíduos, trabalharam voluntariamente no mesmo e agora sobem a palco.

Álbum novo e 20 anos de carreira

A música alastra-se a outros palcos, num total de quatro em funcionamento, aos quais se junta uma área dedicada às crianças e famílias onde estarão a funcionar oficinas e atividades e também um teatro-concerto.

O cabeça de cartaz desse dia é o cantor David Bruno, oriundo de Gaia, que apresenta o seu mais recente disco “Paradise Village”. Junta-se-lhe a banda Os Pontos Negros que promete um "alinhamento especial" para celebração dos 20 anos de carreira.

Indie Music Fest créditos: Indie Music Fest

Bateu Matou, de Quim Albergaria, Riot e Ivo Costa, encerra o festival onde apresenta o último disco "Batedeira" com singles como “Cara Feia” e “Falam Bué”.

Também se apresentam nesse dia, o rapper e um dos membros dos GROGNation, Papillon e a banda rock formada em 2015, Ganso.

Segundo nota enviada à imprensa, o festival vai disponibilizar shuttles gratuitos (carros que fazem caminho de ida e volta num curto espaço) entre a estação ferroviária de Paredes e o recinto do festival, de forma a reduzir a pegada ambiental.

Para mais informações sobre os horários disponíveis pode consultar o site do festival.