Na sua primeira publicação nas redes sociais no sábado, Trump pediu essencialmente a Bondi que usasse o poder do Departamento de Justiça de forma mais agressiva.

“Pam: revi mais de 30 declarações e publicações dizendo que, essencialmente, ‘a mesma velha história da última vez, só conversa, nenhuma ação. Nada está a ser feito. E o que dizer de Comey, Adam ‘Shifty’ Schiff, Leticia??? São todos culpados, mas nada será feito’”, escreveu Trump, referindo-se ao ex-diretor do FBI James Comey, ao senador Adam Schiff, da Califórnia, e à procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James.

Trump acrescentou: “Não podemos adiar mais, isto está a acabar com a nossa reputação e credibilidade.”

Ainda assim, o presidente norte-americano acabou por elogiar Bondi, fazendo-lhe depois uma recomendação.

"Pam Bondi está a fazer um ÓPTIMO trabalho como Procuradora-Geral dos Estados Unidos. É muito cuidadosa, muito inteligente, adora o nosso país, mas precisa de uma procuradora forte no Distrito Leste da Virgínia, como a minha recomendação, Lindsey Halligan, para fazer as coisas andarem", disse o presidente.

