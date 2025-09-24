Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Não foi cometido qualquer crime pelos membros do Governo ou do meu gabinete", escreveu Pedro Nuno Santos, antigo ministro das Infrastruturas, numa publicação no Instagram em reação às buscas que decorreram na terça-feira na TAP, salientando, contudo, que "não correu tudo bem" e que "a indemnização paga a uma administradora executiva é um desses exemplos".

O antigo líder do PS salientou também que "se soubesse que a indemnização era indevida essa autorização nunca teria sido dada".

"Obviamente que parti do pressuposto que a solução que a empresa nos apresentou era legal", disse ainda, explicando ainda que autorizou o fecho do processo porque, "apesar do elevado valor da indemnização, era pior manter uma situação de conflito dentro da comissão executiva".

