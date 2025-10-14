Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A mudança legislativa, aprovada em Conselho de Ministros a 28 de agosto, visa transferir competências da rede rodoviária nacional para os órgãos municipais, permitindo uma gestão mais integrada com o espaço urbano, garantindo segurança, circulação e preservação do entorno.

O Ministro das Infraestruturas e Habitação destacou a importância da delegação de competências para as autarquias, afirmando que: “Uma visão centralista do Estado não nos leva a lado nenhum. Precisamos do conhecimento local da gestão autárquica, e as autarquias precisam da nossa confiança porque são eles que conhecem melhor que ninguém o seu território. Só assim traçamos o caminho de progresso, um caminho de justiça e de coesão territorial que é o que queremos para o nosso futuro.”

Com esta alteração, os municípios podem intervir diretamente nos troços de estrada sob sua jurisdição, agilizando processos e assegurando uma administração mais próxima da realidade local, algo há muito solicitado pelos responsáveis autárquicos.

