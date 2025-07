Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve uma mulher de 23 anos por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes agravado, ao introduzir droga no Estabelecimento Prisional do Porto.

A detenção ocorreu na sequência de uma investigação que decorre há mais de dois meses, após a apreensão de droga na posse de um recluso. A partir desse momento, as autoridades iniciaram diligências que permitiram identificar a jovem como a presumível autora, com o apoio dos Serviços Prisionais, que colaboraram de forma próxima com a PJ.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Segundo as autoridades, a suspeita terá conseguido ludibriar o sistema de revista e controlo de acessos da cadeia em mais do que uma ocasião, transportando substâncias ilícitas durante as visitas e entregando-as para posterior comercialização entre os reclusos. No interior da prisão, os psicotrópicos atingem valores elevados, tornando o tráfico particularmente lucrativo.

A mulher será presente hoje a interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas ao caso.

A investigação prossegue, não estando excluída a possibilidade de novas detenções no âmbito deste esquema de tráfico dentro do estabelecimento prisional.