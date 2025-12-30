Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A detenção foi efetuada por militares do Posto Territorial de Valença, após uma denúncia que alertava para o transporte de droga numa viatura que circulava na Autoestrada n.º 3 (A3). De imediato, a GNR desenvolveu diligências que permitiram localizar, intercetar e abordar o veículo suspeito.

Durante a fiscalização, os militares apuraram que a condutora não possuía habilitação legal para conduzir e que transportava, no interior do automóvel, uma mochila com uma grande quantidade de produto estupefaciente. A situação levou à sua detenção imediata.

No decorrer da operação, foram apreendidas 14.148 doses de haxixe, 216 doses de liamba, 82,95 euros em numerário, 25 sacos do tipo “zip”, uma balança de precisão, uma faca de corte, bem como o veículo e a mochila utilizados no transporte da droga.

A suspeita foi constituída arguida e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Valença. A ação contou ainda com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Valença.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.