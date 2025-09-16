Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o The New York Times, a morte foi anunciada através de um comunicado por Cindi Berger, diretora executiva da empresa de publicidade Rogers & Cowan PMK. É referido que Robert Redford morreu enquanto dormia, mas não foi adiantada a causa específica.

Ator, realizador e vencedor de Óscares, Redford abdicou do seu estatuto de protagonista de Hollywood para defender causas que lhe eram caras: era um ambientalista dedicado, tendo-se mudado para as montanhas de Utah em 1961 e liderado esforços para preservar a paisagem natural do estado e do oeste americano.

Conhecido pelos seus papéis principais em «Butch Cassidy and the Sundance Kid» e «All the President’s Men», Redford também dirigiu filmes premiados, como «Ordinary People» e «A River Runs Through It».

Criou o Sundance Institute, uma organização sem fins lucrativos que apoia o cinema e o teatro independentes e é conhecida pelo seu festival anual, o Sundance Film Festival.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.