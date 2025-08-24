Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nascido em Lisboa a 16 de junho de 1952, Luís Lucas foi membro da Academia Portuguesa de Cinema e deixa uma carreira de mais de quatro décadas.

Formado no Conservatório Nacional, começou cedo a sua ligação ao teatro e foi um dos fundadores do grupo Comuna – Teatro de Pesquisa. Colaborou ainda com companhias como Cornucópia, Cómicos e Teatro da Graça, destacando-se pelo rigor artístico e pela capacidade de transitar entre diferentes estilos e géneros.

No cinema, Luís Lucas participou em títulos emblemáticos do cinema português, como Alexandre e Rosa (1978), Dina e Django (1981), O Bobo (1987), Non ou a Vã Glória de Mandar (1990), Aqui na Terra (1993) ou, mais recentemente, Sombras Brancas e O Vento Assobiando nas Gruas (2023).

Na televisão, integrou séries e novelas como Duarte & Companhia, Médico de Família, Jornalistas, Ganância, Liberdade 21, Perfeito Coração, Equador, O Beijo do Escorpião ou Coração d’Ouro. Também foi a voz narradora da série Conta-me Como Foi, da RTP, que marcou várias gerações de portugueses.

O ator destacou-se ainda na dobragem e locução, deixando a sua marca em projetos de animação, séries e publicidade.