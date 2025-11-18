Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa, Octávio Félix de Oliveira assumiu a presidência do ISS a 22 de maio de 2024, sucedendo a Ana Vasques, que se demitiu devido à questão da retenção do IRS nas pensões e por considerar que o Governo demonstrou “falta de confiança” no seu trabalho.

Ao longo da sua carreira, Octávio Félix de Oliveira desempenhou diversas funções no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), onde ingressou como técnico superior em 1987. Presidiu ao Conselho Diretivo do IEFP entre 2011 e 2013 e foi secretário de Estado do Emprego entre 2013 e 2015, representando Portugal em organismos internacionais como a OCDE, no Comité LEED, no Comité Consultivo da Livre Circulação de Trabalhadores e no Comité do Emprego da União Europeia.

Além das funções no IEFP, Octávio Félix de Oliveira foi diretor do Centro de Formação Profissional para a Indústria da Cerâmica, nas Caldas da Rainha, entre 2005 e 2011, e do Centro de Formação Profissional da Indústria Eletrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias da Informação, entre 2016 e 2024. Ao longo da sua carreira, também desempenhou funções docentes como assistente estagiário no Instituto Universitário da Beira Interior (1985-1987) e na Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Santarém, em 1994, 1997 e 1998.

Octávio Félix de Oliveira deixa um legado de envolvimento profundo na formação profissional e na política de emprego em Portugal, destacando-se pelo contributo à modernização do IEFP e pela representação do país em fóruns internacionais ligados ao emprego e à mobilidade laboral.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.