Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Portugal entrou em campo "mais apagado, perdendo a luta das tabelas e com pouca eficácia de lançamento, registos que se mantiveram ao longo de todo o encontro (59% contra 29% de lançamentos de campo)", lê-se em comunicado.
"Como o selecionador adjunto Nuno Manarte explicou na conferência de imprensa, o jogo físico dos turcos puniu a equipa das Quinas, especialmente dentro da área restritiva, e a vantagem foi-se dilatando ao longo da segunda parte, depois de se chegar ao intervalo já em desvantagem (51-27)", é ainda referido.
Quanto aos jogadores, "o craque da NBA Alperen Sengun teve um jogo de alto nível e muito ajudou a catapultar a sua equipa. Do lado português, o melhor em campo foi Neemias Queta, com 15 pontos e sete ressaltos em 23 minutos (18val), registo que o coloca no 9.º lugar da lista de melhores marcadores lusos em Campeonatos da Europa, ultrapassando Paulo
Cunha (com os mesmos pontos, mas com quatro jogos) e António Cardoso (41pts)".
Comentários