Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Portugal entrou em campo "mais apagado, perdendo a luta das tabelas e com pouca eficácia de lançamento, registos que se mantiveram ao longo de todo o encontro (59% contra 29% de lançamentos de campo)", lê-se em comunicado.

"Como o selecionador adjunto Nuno Manarte explicou na conferência de imprensa, o jogo físico dos turcos puniu a equipa das Quinas, especialmente dentro da área restritiva, e a vantagem foi-se dilatando ao longo da segunda parte, depois de se chegar ao intervalo já em desvantagem (51-27)", é ainda referido.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Quanto aos jogadores, "o craque da NBA Alperen Sengun teve um jogo de alto nível e muito ajudou a catapultar a sua equipa. Do lado português, o melhor em campo foi Neemias Queta, com 15 pontos e sete ressaltos em 23 minutos (18val), registo que o coloca no 9.º lugar da lista de melhores marcadores lusos em Campeonatos da Europa, ultrapassando Paulo

Cunha (com os mesmos pontos, mas com quatro jogos) e António Cardoso (41pts)".