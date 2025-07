Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O primeiro-ministro Luís Montenegro anunciou este domingo que o nome do novo governador do Banco de Portugal será conhecido na quinta-feira, após a reunião do Conselho de Ministros. A nomeação deverá ser formalizada "durante a próxima semana", afirmou aos jornalistas na festa do Chão da Lagoa, na Madeira.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Questionado sobre o perfil desejado para o cargo, Montenegro indicou que procura "uma pessoa competente" e capaz de assegurar "o cumprimento das funções de um banco central", acrescentando que essas características “não mudam com o tempo”.