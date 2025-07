Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com um inquérito da CNN, citado pelo Observador, 55% dos inquiridos consideram que as deportações levadas a cabo pela administração republicana vão longe demais — mais dez pontos percentuais do que numa sondagem anterior, realizada em fevereiro. Já 57% disseram-se contra a criação de dezenas de milhares de vagas em centros de detenção, face a 26% que apoiam essa medida.

Outro estudo, desta vez realizado para a CBS, mostra que 56% dos norte-americanos acreditam que a política de deportações está a atingir sobretudo imigrantes que não são considerados “criminosos perigosos”, uma subida de nove pontos percentuais face ao mês anterior. A aprovação global das medidas migratórias de Trump desceu para 49%, menos dez pontos do que em fevereiro.

Entre os republicanos, no entanto, o apoio às deportações em massa mantém-se elevado, com 91% a favor.

Donald Trump, que desde o início do segundo mandato colocou o combate à imigração ilegal como uma das suas prioridades, celebrou este domingo o balanço dos seus primeiros seis meses no cargo.

Na sua plataforma Truth Social, escreveu: “Há um ano, o nosso país estava morto, quase sem esperança de renascer. Hoje, os Estados Unidos são o país mais respeitado do mundo”.